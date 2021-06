La correttezza o meno di giocare ladurante unaper tutto il Sudamerica è un elemento dinel continente latino. Nei giorni scorsi si era parlato di un possibile rifiuto dei giocatori del Brasile , oggi invece la federazione argentina ha confermato la presenza della Seleccion albiceleste.Queste le parole del comunicato ufficiale dell’AFA: “La Seleccion Argentina. Con un enorme sforzo dell’Associacion del Futbol Argentino, che ha messo a disposizione tutti gli strumenti necessari per poter consentire tutte le precauzioni sollecitate neo difficile momento che stiamo attraversando, la Seleccion Nacional viaggerà in Brasile per disputare la competizione. Tutto lo staff della squadra albiceleste lavorerà insieme per superare questa avversità che, purtroppo, coinvolge alla stessa maniera tutti i sudamericani".