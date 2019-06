Il Perù è in semifinale di Coppa America, l'Uruguay è eliminato. Dopo lo 0-0 ai tempi regolamentari, Cavani e compagni hanno perso ai calci di rigore contro il Perù del ct Gareca. Di Luis Suarez l'errore decisivo. È ora completo il programma: le sue semifinali saranno Brasile-Argentina e Cile-Perù.



Tabarez si affida alla coppia Suarez-Cavani, con Valverde accanto a Bentancur a centrocampo. Panchina iniziale per Torreira. Gareca si affida ai gol del suo leader e capitano Paolo Guerrero in attacco. Partita spezzettata, con l’Uruguay a far la partita e il Perù che si chiude bene e prova a ripartire in contropiede. Si va dunque ai calci di rigore: Suarez si fa parare subito il primo rigore da Gallese, segnano poi Guerrero, Cavani, Ruidiaz, Stuani, Yotun, Bentancur, Advincula e Torreira, ma Flores segna il penalty decisivo e manda il Perù in semifinale.