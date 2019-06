Solo pareggi a reti inviolate nella tre partite di giornata in Coppa d'Africa. Nel pomeriggio, nel Gruppo E, Mauritania-Angola è finita 0-0. Primo storico punto nella competizione per la Mauritania, che resta però in fondo alla classifica del girone, comandata dal Mali, seguito da Tunisia e Angola. Stesso risultato anche per la sfida del Gruppo F tra Camerun e Ghana: occasioni da ambo le parti, la squadra di Seedorf sfiora il gol con Bassogog al 41', il Ghana prende una traversa con Kwabene nel finale. Ultimo 0-0 quello tra Benin e Guinea Bissau, che determina la seguente classifica nel Gruppo F: Camerun primo con 4 punti, poi Ghana e Benin con 2 punti, infine la Guinea con 1 punto.