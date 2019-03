Pareggiando 1-1 contro il Gabon di Aubameyang, il Burundi chiude al secondo posto il Gruppo C delle qualificazioni alla Coppa d'Africa 2019 (in programma in Egitto dal 15 giugno al 13 luglio) centrando la sua prima storica qualificazione alla rassegna continentale. Il gol del mediano burundese Cédric Amissi, che gioca in Arabia Saudita nell'Al-Taawoun, è stato pareggiato da un'autorete del difensore Omar Ngandu. Il risultato finale premia la nazionale del piccolo Stato centrafricano, che con questo pareggio mantiene i 2 punti di vantaggio sul Gabon.



Il Burundi, che ha in Saido Berahino (Stoke City) il suo giocatore più celebre, è la terza nazionale che in Egitto farà il suo esordio assoluto in Coppa d'Africa. Le altre due squadre che vivranno la loro 'prima volta' sono il Madagascar e la Mauritania, che avevano raggiunto la matematica qualificazione nei mesi scorsi.