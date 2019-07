Terza e ultima giornata di Coppa d'Africa per quanto concerne il Gruppo C: si qualificano alla fase finale della competizione Algeria e Senegal, il Kenya terzo spera nel ripescaggio, mentre la Tanzania viene eliminata. Doppietta da urlo per l'attaccante del Napoli Adam Ounas. Ecco i risultati odierni:



Kenya-Senegal 0-3 - 63' Sarr (S), 71' e 78' rig. Mane (S)

Tanzania-Algeria 0-3 - 34' Slimani (A), 39' e 46' Ounas (A)