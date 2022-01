Primi verdetti in Coppa d'Africa, oggi si è concluso il gruppo A con le qualificazione di Camerun e Burkina Faso alla fase a eliminazione diretta: entrambe le squadre hanno pareggiato per 1-1, rispettivamente contro Capo Verde ed Etiopia. Al terzo posto nel girone A c'è proprio Capo Verde, che con 4 punti spera di rientrare nelle migliori terze della competizione e accedere così agli ottavi di finale. Chiude il girone l'Etiopia, con appena un punto. Per il Camerun ha segnato ancora Aboubakar, capocannoniere del torneo con 5 reti.