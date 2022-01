Si è chiusa oggi con ben 4 gare la seconda giornata dei gironi della Coppa d'Africa.



Ha aperto il gruppo F con il Gambia di Musa Barrow (in gol) che pareggia 1-1 contro il Mali cementificando il primo posto a parimetro. Spinge alle spalle la Tunisia che si rifa della clamorosa sconfitta all'esordio (con l'arbitro che ha fischiato più volte la fine della partita per errore prima del tempo), battendo 4-0 la Mauritania.



GRUPPO F

Gambia-Mali 1-1

79' Kone (M), 90' Barrow (G)



Tunisia-Mauritania 4-0

4' Mathlouthi, 9' Khazri, 64' Khazri, 66' Jaziri



Classifica: Gambia 4, Mali 4, Tunisia 3, Mauritania 0





Poi il gruppo E in cui si sta giocando un'autentica gara di ciapano. La Costa d'Avorio, capolista prima sbaglia un rigore con Kessie, poi va due volte in vantaggio, ma con una papera clamorosa di Sangare al 93esimo regala il 2-2 alla Sierra Leone. Non ne approfitta invece l'Algeria dell'altro rossonero Bennacer, sconfitto 1-0 dalla Guinea Equatoriale e fermo all'ultimo posto con 1 punto. Il ko costa inoltre alla nazionale algerina la possibilità di aggancio al record di imbattibilità dell'Italia fermando la propria striscia a 35 partite consecuitive.



Costa d'Avorio-Sierra Leone 2-2

25' Haller (C), 55' Kamara M. (S), 65' Pepe (C), 93' Kamara A. (S).



Algeria-Guinea Equatoriale 0-1

70' Obiang (G)



Classifica: Costa d'Avorio 4, Guinea Equatoriale 3, Sierra Leone 2, Algeria 1