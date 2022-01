Una delle grandi favorite per la vittoria finale della Coppa d'Africa abbandona subito la competizione: l'Algeria, campione uscente, chiude addirittura all'ultimo posto il Gruppo E dopo la sconfitta per 3-1 nella terza e ultima giornata contro la Costa d'Avorio, con il gol di Kessié, Mahrez che sbaglia un rigore e Bennacer che torna subito in Italia. L'altra qualificata è la Guinea Equatoriale, che batte 1-0 Sierra Leone, eliminata dalla manifestazione: le migliori terze sono Malawi, Capo Verde, Comore e una tra Tunisia, Mali e Gambia.



Costa d'Avorio-Algeria 3-1: 22' Kessie (C), 39' Sangare (C), 54' Pepe (C), 73' Bendebka (A)



Sierra Leone-Guinea Equatoriale 0-1 - 38' Ganet (G)



CLASSIFICA

Costa d'Avorio 7 (qualificata)

Guinea Equatoriale 6 (qualificata)

Sierra Leone 2

Algeria 1