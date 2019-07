Detto della difesa, però, c'è da precisare che Senegal e Nigeria possono contare su alcuni tra i migliori marcatori del torneo. Da una parte l'attaccante del Liverpool Sadio Mané, dall'altra l'esterno del Napoli Adam Ounas, entrambi con tre reti all'attivo. La punta senegalese ha più chance secondo i trader SNAI, che danno a 3,00 il suo gol, mentre sale a 5,50 la firma dell'algerino. Tra i probabili titolari del Senegal anche una vecchia conoscenza del calcio italiano, Mbaye Niang, ex Milan e Genoa, dato a 4,00 per una rete, così come l'esterno dell'Inter Keita Baldé Diao.