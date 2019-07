Il Senegal di Koulibaly e Mané contro la brillante Tunisia guidata da Alain Giresse; l’Algeria di Mahrez, Ounas e Bennacer opposta a una Nigeria che soffre sempre ma non muore mai: questo il quadro delle semifinali della Coppa d’Africa in programma domenica. Per gli analisti di Stanleybet.it i leoni senegalesi sono già con mezzo piede in finale: il successo nel testa a testa con la Tunisia è dato a 1,50, contro il 2,40 degli avversari. Considerando le quote dell’«1X2», la vittoria del Senegal si colloca a 2,05, il pareggio che porterebbe ai supplementari si gioca 3,10, il colpo tunisino entro i 90’ vale 4 volte la posta. Più equilibrato il pronostico per Algeria-Nigeria: nel testa a testa, riferisce Agipronews, i magrebini sono avanti a 1,70, la festa nigeriana è un po’ meno probabile, a 2,03. L’«1X2» vede l’«1» algerino a 2,40, il pari a 3,00, il «2» della Nigeria a 3,20. L’Algeria ha incassato il primo gol del torneo ai quarti di finale con la Costa d’Avorio, prima di risolvere la questione ai rigori. Un’altra partita senza subire reti è un’opzione da 2,40.