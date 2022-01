Con i gol di Toko Ekambi e di Aboubakar, il Camerun ha battuto per 2-1 le Comore negli ottavi di finale della Coppa d'Africa, qualificandosi per i quarti di finale, dove affronterà il Gambia, che ha superato la Guinea con il risultato di 1-0. Per il Camerun, è sceso in campo anche il centrocampista del Napoli Anguissa, che è stato ammonito.