Il Camerun chiude al terzo posto la Coppa d'Africa: battuto ai rigori il Burkina Faso, dopo la clamorosa rimonta da 0-3 a 3-3 nei tempi regolamentari. Brilla Aboubakar con la doppietta, luci e ombre per il prossimo portiere dell'Inter, André Onana: altra papera con l'autogol per il momentaneo 2-0, ma si riscatta ai rigori parando la conclusione di Toure.



Burkina Faso-Camerun 3-4 dopo i rigori

24' Yago (B), 43' autogol Onana (B), 49' Ouattara (B), 71' Bahoken (C), 85' Aboubakar (C), 87' Aboubakar (C).