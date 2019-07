Il Senegal è la prima finalista dell'edizione 2019 della Coppa d'Africa. Partita di grande intensità, nella quale entrambe le squadre hanno sbagliato un rigore: prima Sassi per la Tunisia al 75', poi Saivet per il Senegal all'81'. Decisiva quindi è stata l'autorete di Bronn, propiziata da un errore del portiere, al 100', che ha rotto la parità regalando a Koulibaly e compagni la finale. Clima che si è poi scaldato negli ultimi minuti con il direttore di gara che concede un rigore alla Tunisia al 113', prima di tornare sui suoi passi dopo una chiamata dubbia del VAR che ha mandato su tutte le furie anche i tifosi, protagonisti di una rissa sugli spalti. Senegal che comunque stacca il biglietto per la finale, in attesa di una tra Algeria e Nigeria.