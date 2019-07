Il cammino del Senegal in Coppa d'Africa è stato fin qui quasi perfetto: quattro vittorie e una sconfitta con l'Algeria, nella quale Koulibaly e compagni hanno accusato l'unica rete al passivo di tutto il torneo. I Lions de la Teranga, dunque, oltre a essere i numeri uno nelle scommesse su chi alzerà il trofeo, a 2,30, si avvicinano da favoriti alla semifinale di domenica, contro la Tunisia. Il successo della squadra di Aliou Cissé è dato a 2,10 su SNAI, contro il 3,05 sul pareggio e il 3,90 sulla vittoria dei magrebini che, nel quarto di finale hanno sfoderato una prestazione convincente, battendo per 3-0 il Madagascar. Secondo i trader, però, il Senegal può andare ancora avanti spedito: la vittoria senza subire reti (segno 1+No Goal) è data a 3,10. Se si pensa a una partita contratta, non è da escludere l'ipotesi 0-0: in sei precedenti la «X» è arrivata tre volte e in due occasioni, il match è finito a reti inviolate. Un altro 0-0 viaggia a 6,75.