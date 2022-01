La terza giornata di partite in Coppa d'Africa vedeva anche l'esordio dell'Algeria campione in carica e dell'Egitto di Salah: privi di Bennacer, squalificato, e dell'infortunato Ounas, gli uomini di Belmadi non vanno oltre lo 0-0 nella sfida contro la Sierra Leone (che tornava nella competizione dopo 26 anni) nella prima sfida del girone E. Grande protagonista il portiere Mohamed Kamara, decisivo con un paio di parate importanti nel secondo tempo.



Deludono ancora di più i Faraoni, sette volte vincitori del trofeo, che vanno ko contro la Nigeria nella grande sfida del gruppo F: decide la gran giocata dell'attaccante del Leicester Iheanacho (1-0). In serata, Sudan e Guinea Bissau si fermano sullo 0-0: l'ex Primavera del Milan Pelé fallisce un calcio di rigore nel finale.