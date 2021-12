"Alcuni giocatori sono stati minacciati dai loro club per non farli andare in Coppa d'Africa". La denuncia arriva dal ct del Marocco, Vahid Halilhodzic, che in un'intervista ad AFP ha raccontato le proprie preoccupazioni in vista della competizione: "Con questa situazione sanitaria, è sempre più complicato e difficile. C'è una grande domanda: si svolgerà o no? Per il momento è una battaglia tra diverse lobby. I giocatori sono obbligati a venire in Nazionale, ma tutti i club fanno di tutto perché i giocatori non vengano, alcuni hanno minacciato i giocatori, hanno detto loro che potevano perdere il posto ed essere ceduti... Con ogni probabilità, sarà un grosso problema far giocare tutti i giocatori in Europa. Da parte mia, se il giocatore non viene, significa che il suo attaccamento alla Nazionale non è abbastanza forte... Posso rifiutarmi di accogliere nel gruppo qualcuno che si rifiuta di venire, anche se esiste la minaccia dai club. Può dire addio alla Nazionale".