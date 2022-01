Prosegue il programma della Coppa d'Africa con altre quattro partite oggi. Nel gruppo B parte bene ma a fatica il Senegal, che grazie alla rete di Mané al 97' supera lo Zimbabwe, e risponde la Guinea battendo il Malawi. Buon avvio nel gruppo C anche per Marocco e Gabon, che vincono rispettivamente contro Ghana e Comore.



Gruppo B



Senegal-Zimbabwe 1-0

90+7' Mané (S).



Guinea-Malawi 1-0

35' Sylla (G).





Classifica: 3 Senegal, 3 Guinea, 0 Malawi, 0 Zimbabwe





Gruppo C



Marocco-Ghana 1-0

83' Boufal (M).



Comore-Gabon 0-1

16' Boupendza (G).



Classifica: 3 Marocco, 3 Gabon, 0 Ghana, 0 Comore