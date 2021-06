Il sorteggio dei gironi della prossima Coppa d’Africa, in programma il 25 giugno, è stato posticipato a data da destinarsi per “ragioni logistiche legate alla pandemia di coronavirus”. Secondo Eurosport, il torneo che dovrebbe svolgersi nell’inverno del 2022 e che coinvolge tante stelle del calcio mondiale e anche della Serie A, come i mediani del Milan Kessie e Bennacer o il difensore del Napoli Koulibaly.



IL COMUNICATO - La decisione è stata annunciata tramite un comunicato dalla CAF, che ha però anche fornito rassicurazioni sul normale svolgimento della competizione: “il sorteggio era inizialmente programmato per il 25 gougno 2021 e una nuova data verrà annunciata. La CAF continua a lavorare insieme ai suoi partners, il governo del Camerun con l’obiettivo di rendere la TotalEnergies Coppa delle nazioni africane Camerun 2021 un evento di successo e una grande celebrazione del calcio Africano”.