Si sono incontrate nella fase a gironi, si ritroveranno domani in finale. La Coppa d'Africa arriva all'ultimo capitolo dell'edizione 2019 con la sfida tra Senegal e Algeria, in programma al Cairo. Un duello che venti giorni fa ha premiato Mahrez e compagni, vincenti per 1-0, ma che stavolta parte in equilibrio quasi perfetto nelle previsioni degli analisti. Il vantaggio, seppur minimo, stavolta è per la squadra di Aliou Cissé, che ha incassato l'unico gol del torneo proprio nel ko contro l'Algeria: la rivincita dei Leoni è offerta a 2,75 nelle quote Stanleybet.it, come si legge in una nota, di un soffio avanti rispetto al «2», a 2,90, e al segno «X» al 90', una possibilità a 2,85. Decisamente più sbilanciate le previsioni sui gol: la tenuta difensiva delle due squadre (l'Algeria ha subìto due sole reti) mette in primo piano l'Under, la scommessa su una partita con massimo due marcature complessive, offerto a 1,40 In campo però scenderanno almeno tre pretendenti al titolo di capocannoniere: Sadio Mané per il Senegal, Riyad Mahrez e Adam Ounas per l'Algeria inseguono con 3 marcature ciascuno il nigeriano Ighalo, al momento in testa con 4 gol. Nelle scommesse sui marcatori dell'incontro a spiccare è Mané, prima scelta a 2,25, mentre per Mahrez e Ounas l'offerta è invece a 3,25 e 4,50. Il centrocampista del Manchester City è invece in primo piano nelle scommesse "Alta quota": dopo il calcio piazzato vincente contro la Nigeria, che ha regalato all'Algeria la finale, un altro gol su punizione di Mahrez si gioca a 10,00. Sul tabellone del primo assist, invece, gli occhi sono puntati su Mané, a 9,00, seguito dal compagno di squadra Lamine Gassama (10,00).