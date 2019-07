Saranno Senegal e Algeria a contendersi la Coppa D’Africa. Un ultimo atto ricco di stelle, Mané contro Mahrez è la sfida più attesa, ma senza Koulibaly, che per squalifica dovrà saltare la partita più importante della propria nazionale. Occasione storica - si legge in una nota - per i Lions de la Teranga, che finora hanno solo raggiunto il secondo posto nel 2002 (finale persa ai rigori contro il Camerun). L’Algeria invece proverà a bissare il primo posto del 1990 e leggendo la lavagna Betaland tutto può succedere. C’è grande equilibrio per quanto riguarda l’«1X2», con i senegalesi avanti ma a quota alta (2,75), mentre il successo algerino vale 2,85 su Betaland. A 2,95 il pareggio. Tutto in bilico quindi tra due squadre che hanno dimostrato di essere in grande forma. In questa edizione della Coppa d’Africa Mané e compagni hanno ottenuto 5 vittorie e una sola sconfitta, proprio contro l’Algeria nella fase a gironi. La striscia di imbattibilità dei Guerriers du Désert dura invece da 12 match, con 9 successi e 3 pari. Davanti, come detto, le stelle pronte a brillare sono Mané e Mahrez. Il gol della punta del Liverpool vale 3,25, mentre un’altra rete del geniale attaccante del Manchester City è proposta a 4,50. Tra le file dell’Algeria si sta mettendo in luce anche il giovane talento del Napoli Ounas, che è bancato marcatore a 5,50.