Si è composto il tabellone dei quarti della Coppa d’Africa. Fuori una delle grandi favorite, l’Egitto padrone di casa sconfitto in extremis dal Sud Africa, prende sempre più corpo la candidatura al successo finale del Senegal di Koulibaly, Sadio Mané, Sarr, Niang e Keita Baldé. Nei quarti, dopo domani, se la vedranno con il Benin e il pronostico è nettamente dalla loro parte. Secondo gli analisti di 888sport.it, la vittoria del Senegal entro i tempi regolamentari vale solo 1,47. Il Benin ha avuto fin qui un cammino singolare: quattro partite, quattro pareggi. Ripescato fra le migliori terze, negli ottavi ha terminato i supplementari 1-1 con il Marocco, vincendo poi ai rigori. Il quinto pareggio al 90’ vale 3,90, il «2» del Benin si gioca a quota altissima, 9,00. Va ricordato che il Senegal ha vinto tre partite su quattro, perdendo 1-0 con l’Algeria. Quello è peraltro l’unico gol incassato in quattro partite. Anche per questo, come riferisce Agipronews, l’Under è l’esito nettamente più probabile, a 1,46.