E' stata la grande sorpresa di questa Coppa d’Africa: il Madagascar ha superato prima la fase a gironi (battendo la ben più blasonata Nigeria), poi, ai calci di rigore, ha battuto la Repubblica Democratica del Congo e conquistando l’accesso ai quarti di finale. Domani la squadra allenata da Nicolas Dupuis si gioca il tutto contro la Tunisia: in termini di rendimento stretto i malgasci hanno fatto molto meglio, vincendo due partite e pareggiandone altrettante, conto i quattro pari consecutivi dei tunisini. Nella valutazione dei bookmaker, però, il Madagascar paga l’inesperienza, essendo alla sua prima partecipazione alla Coppa d’Africa: la vittoria impresa contro la Tunisia, riferisce Agipronews, è data a 5,45 dagli analisti Stanleybet.it. I biancorossi, invece, partono da favoriti, a 1,77, nonostante non siano ancora riusciti a vincere una partita al 90’ in questo torneo: il quinto pareggio di fila pagherebbe 3,20. Vista la posta in palio, e l’attitudine della Tunisia a "bloccare" le partite, i trader si sbilanciano verso una gara da Under, quindi con meno di tre reti complessive, proposta a 1,45.