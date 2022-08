Mi sembra che sulle parole disullasi sia aperto un dibattito quasi surreale. Siamo vicini ad accusarlo di razzismo, i giocatori africani chiedono rispetto, la federazione africana parla di frasi irresponsabili.Non c’entra il colore della pelle, è solo decisivo il momento in cui si gioca la Coppa d’Africa, cioè a febbraio,. Ilha pagato spesso le assenze dei suoi giocatori africani, quest’anno ha lasciato inun angolo di scudetto perdendoSe dopo molte stagioni di esperimenti pesanti, la società ritiene sia meglio rinunciare ai giocatori africani è un suo diritto, dov’è l’offesa, dov'è la mancanza di rispetto?Molte squadre preferiscono da tempo non prendere giocatori sudamericani perché a ogni partita della loro nazionale saltano un turno di campionato. Cominci semmai la federazione africana a capire come sia fuori dal tempo un torneo cosìimportante nel mezzo della stagione.