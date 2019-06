Fattore campo ed effetto Salah: l’Egitto vola in cima al pronostico per la Coppa d’Africa che si apre venerdì proprio con i padroni di casa in campo contro lo Zimbabwe. Il trionfo finale della nazionale guidata in panchina dal messicano Javier Aguirre, che già capeggia l’albo d’oro della manifestazione con 7 successi, vale su Stanleybet.it 5 volte la scommessa. La sfidante più vicina, a 7,00, è la nazionale del Ghana, che punta sull’esperienza dei due Asamoah (l’esterno difensivo interista e la punta Gyan) e di André Ayew, figlio del leggendario Abedì Pelé. Completa il podio dei favoriti, a 8,00, il Senegal, che allinea stelle come Koulibaly e Sadio Manè ed elementi di talento come Keita Baldé e Sarr, come riferisce Agipronews. Buone chance anche per la Costa d’Avorio di Kessiè, a 9,00, e per Camerun e Nigeria, a 10,00. Outsider il Marocco della stella dell’Ajax Ziyech, a 13,00.