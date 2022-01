Prosegue il programma della Coppa d'Africa: esordisce con una vittoria contro la Guinea Equatoriale la Costa d'Avorio di Kessie (in campo per 71'), vince anche la Gambia contro la Mauritania grazie al gol di Jallow su assist di Barrow. Caos in Tunisia-Mali: l'arbitro Janny Sikazwe fischia due volte anticipatamente la fine della partita, facendo infuriare i tunisini.​





Gruppo F



Tunisia-Mali 0-1

48' rigore Kone (M).



Mauritania-Gambia 0-1

10' Jallow (G).



Classifica: 3 Gambia, 3 Mali, 0 Mauritania, 0 Tunisia.





Gruppo E



Guinea Equatoriale-Costa d'Avorio 0-1

5' Gradel (C).



Classifica: 3 Costa d'Avorio, 1 Algeria, 1 Sierra Leone, 0 Guinea Equatoriale.