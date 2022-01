Seconda giornata della fase a gironi della Coppa d'Africa e di scena c'è il gruppo D: seconda vittoria per la Nigeria che travolge 3-1 il Sudan e mantiene la vetta solitaria. Prima vittoria per l'Egitto grazie al gol di Salah, ma con polemica: la Guinea-Bissau trova il pari con la meravigliosa rete di Balde, ma la rete viene annullata dal VAR per un discutibile fallo.



Gruppo D



Nigeria-Sudan 3-1

3' Chukwueze (N), 45' Awoniyi (N), 46' Simon (N), 70' rigore Walieldin Khidir (S).



Guinea-Bissau-Egitto 0-1

69' Salah (E).



Classifica: 6 Nigeria, 3 Egitto, 1 Guinea-Bissau, 1 Sudan