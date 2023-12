Si inizieràcon la gara inaugurale tra Costa d'Avorio e Guinea Bissau e si concluderà con la finalissima all'Alassane Ouattara Stadium. Inizialmente il torneo si sarebbe dovuto disputare nell'estate 2023, ma per via del clima tutt'altro che favorevole alle condizioni di gioco, ha subito lodirettamente. Inoltre, saranno. La Coppa d'Africa 2023 sarà trasmessa in esclusiva in chiaro su Sportitalia.- Costa d'Avorio- Nigeria- Guinea Equatoriale- Guinea-BissauCosta d'Avorio-Guinea Bissau (13 gennaio alle 21:00)Nigeria-Guinea Equatoriale (14 gennaio alle 15:00)Guinea Equatoriale-Guinea Bissau (18 gennaio alle 15:00)Costa d'Avorio-Nigeria (18 gennaio alle 18:00)Guinea Equatoriale-Costa d'Avorio (22 gennaio alle 18:00)Guinea Bissau-Nigeria (22 gennaio alle 18:00)- Egitto- Ghana- Capo Verde- MozambicoEgitto-Mozambico (14 gennaio alle 18:00)Ghana-Capo Verde (14 gennaio alle 21:00)Egitto-Ghana (18 gennaio alle 21:00)Capo Verde-Mozambico (19 gennaio alle 15:00)Mozambico-Ghana (22 gennaio alle 21:00)Capo Verde-Egitto (22 gennaio alle 21:00)- Senegal- Camerun- Guinea- GambiaSenegal-Gambia (15 gennaio alle 15:00)Camerun-Guinea (15 gennaio alle 18:00)Senegal-Camerun (19 gennaio alle 18:00)Guinea-Gambia (19 gennaio alle 21:00)Guinea-Senegal (23 gennaio alle 18:00)Gambia-Camerun (23 gennaio alle 18:00)- Algeria- Burkina Faso- Mauritania- AngolaAlgeria-Angola (15 gennaio alle 21:00)Burkina Faso-Mauritania (16 gennaio alle 15:00)Algeria-Burkina Faso (20 gennaio alle 15:00)Mauritania-Angola (20 gennaio alle 18:00)Angola-Burkina Faso (23 gennaio alle 21:00)Mauritania-Algeria (23 gennaio alle 21:00)- Tunisia- Mali- Sud Africa- NamibiaTunisia-Namibia (16 gennaio alle 18:00)Mali-Sud Africa (16 gennaio alle 21:00)Tunisia-Mali (20 gennaio alle 21:00)Sud Africa-Namibia (21 gennaio alle 21:00)Sud Africa-Tunisia (24 gennaio alle 18:00)Namibia-Mali (24 gennaio alle alle 18:00)- Marocco- Repubblica Democratica del Congo- Zambia- TanzaniaMarocco-Tanzania (17 gennaio alle 18:00)RD Congo-Zambia (17 gennaio alle 21:00)Marocco-RD Congo (21 gennaio alle 15:00)Zambia-Tanzania (21 gennaio alle 18:00)Tanzania-RD Congo (24 gennaio alle 21:00)Zambia-Marocco (24 gennaio alle 21:00)27 gennaio alle 18:0027 gennaio alle 21:0028 gennaio alle 18:0028 gennaio alle 21:0029 gennaio alle 18:0029 gennaio alle 21:0030 gennaio alle 18:0030 gennaio alle 21:002 febbraio alle 18:002 febbraio alle 21:003 febbraio alle 18:003 febbraio alle 21:007 febbraio alle 18:007 febbraio alle 21:0010 febbraio alle 21:0011 febbraio alle 21:00