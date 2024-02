Coppa d'Africa 2024: ancora Lookman, Nigeria in semifinale. La RD Congo elimina la Guinea di Guirassy

La Coppa d'Africa 2024 ha le prime due semifinaliste. Nella giornata di oggi sono infatti andate in scena le prime due sfide valide per i quarti di finale del torneo africano, con Nigeria e Repubblica Democratica del Congo capaci di strappare il pass per il turno successivo.



NIGERIA-ANGOLA 1-0 - Ad aprire le danze è la sfida tra la Nigeria di Lookman, Osimhen e Chukwueze e l'Angola di Zito Luvumbo. Nel match andato in scena alle ore 18 basta un guizzo dell'atalantino Ademola Lookman (3° gol nelle ultime 2 partite) per regalare il passaggio del turno alle Eagles. Durante il match, spazio anche per un gol annullato a Victor Osimhen, che poi fa spaventare tutti quando al 90' esce in barella, per poi tornare in campo regolarmente dopo qualche minuto.



RD CONGO-GUINEA 3-1 - Risultato esaltante per la Repubblica Democratica del Congo che vince in rimonta sulla Guinea nell'altra semifinale, al via alle 21. Trionfo in rimonta con le reti di Mbemba del Marsiglia, Wissa del Brentford e Masuaku del Besiktas, a rispondere al vantaggio di Bayo. Torna a casa la Guinea di Serhou Guirassy (in campo dal 69'), la Repubblica Democratica del Congo è in semifinale.



LE SEMIFINALI - Per comporre definitivamente le semifinali bisognerà aspettare Mali-Costa d'Avorio (3 febbraio alle 18, la vincente affronta la RD del Congo) e Capo Verde-Sudafrica (3 febbraio alle 21, la vincente affronta la Nigeria).