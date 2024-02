Coppa d'Africa 2024, definite le semifinali: la Costa d'Avorio ribalta il Mali, il Sudafrica passa ai rigori

IL TABELLONE COMPLETO

Laprosegue nel lungo tragitto che porta alla finale dell'11 febbraio. Se ieri a passare il turno erano state Repubblica Democratica del Congo e Nigeria, oggi arrivano altri due verdetti importanti.La giornata di Coppa d'Africa si apre con. Il match si apre con il vantaggio del Mali, firmato da, dopo che Adama Traoré aveva anche sbagliato un rigore. Match che si avvia verso un esito favorevole ai maliani, fino a quando al minuto 90 èa pareggiare rimandando tutto ai. In una sfida con tre espulsi (Koussounou e Diakité per la Nigeria, H. Traoré per il Mali), è proprio uno di questi a decidere l'incontro.segna al 122' evitando l'incubo dei rigori, ma si toglie la maglietta e prende il secondo giallo, lasciando i suoi in 9. Salterà laMeno reti in Capo Verde-Sudafrica, ma la stessa preziosa posta in palio. In una partita bloccata, nessuna delle due formazioni riesce a sbloccare il risultato e si va aisullo 0-0. Sbaglia il primo rigore Bebe per Capo Verde, così come Semedo al secondo penalty, Duarte al terzo tentativo e Andrade al quinto., eroe di serata, che manda in semifinale il Sudafrica.Tre giorni di respiro per le squadre che vanno avanti e superano i quarti di finale di Coppa d'Africa. Si torna in campo il