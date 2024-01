Coppa d'Africa: aggredito il ct dell'Iraq, espulso un gruppo di giornalisti

La Confederazione Asiatica di Football ha espulso dalla Coppa d'Asia in corso in Qatar un gruppo di giornalisti che ieri ha aggredito fisicamente l'allenatore dell'Iraq, Jesus Casas, dopo la sconfitta dei Leoni della Mesopotamia per 3-2 con la Giordania ai sedicesimi della manifestazione continentale, in seguito al rosso rimediato dall'attaccante Hussein, reo di avere preso in giro i rivali con la propria esultanza dopo il provvisorio vantaggio.