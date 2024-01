Coppa d'Africa: agli ottavi Nigeria e Egitto, disfatta Costa d'Avorio. Capo Verde primo nel Girone

Prosegue la Coppa d'Africa, che nella giornata di oggi è tornata in campo con quattro diverse sfide, valide per il gruppo A e il gruppo B. Un turno che consegna le prime quattro squadre ai rispettivi ottavi di finale: passano il turno Guinea Equatoriale, Nigeria, Capo Verde e Egitto. Per le migliori terze bisognerà invece aspettare la conclusione della fase a gironi.



GRUPPO A - Nel gruppo A la Guinea Equatoriale travolge 4-0 la Costa d'Avorio (gol di Ganet, Buyle e doppietta di Nsue) e si prende il primo posto del girone e la qualificazione agli ottavi. Nell'altra sfida invece la Guinea-Bissau perde 1-0 con la Nigeria (con Osimhen e Chukwueze titolari): decide l'autogol di Opa Sangante. Secondo posto del girone per la Nigeria e passaggio agli ottavi strappato.



GRUPPO B - Nel gruppo B è Capo Verde ad uscirne a testa alta, grazie ad un pareggio al 99' contro l'Egitto (2-2 con gol di Tavares, Teixeira, Trézéguet e Mostafa Mohamed). I capoverdiani sono primi del girone e volano agli ottavi così come l'Egitto secondo in classifica. Rimane terzo il Ghana che pareggia 2-2 con il Mozambico subendo una rimonta clamorosa nei minuti di recupero. La formazione ghanese, sul 2-0 fino al 90' grazie alla doppietta di Jordan Ayew, si vede rimontare al 91' e al 94' con le reti di Catamo e Mandava.