Coppa d'Africa, anche la Tunisia fuori: passano Mali, Sudafrica e Namibia

Epilogo impronosticabile per il girone E di Coppa d'Africa: l'unica squadra a non accedere alla fase a eliminazione diretta è quella che partiva con i favori del pronostico, la Tunisia. Dopo le ultime due gare del raggruppamento, Sudafrica-Namibia e Mali-Tunisia entrambe terminate 0-0, la classifica premia il Mali, che chiude primo con 5 punti davanti a Sudafrica e Namibia. La Tunisia è ultima con solo due pareggi e nessuna vittoria. Torna a casa Hamza Rafia, centrocampista del Lecce.



AGLI OTTAVI - Il Mali affronterà il Burkina Faso, per il Sudafrica c'è la prima classificata del gruppo F che uscirà stasera e la Namibia se la vedrà con l'Angola che ha vinto il proprio raggruppamento.