Coppa d'Africa: Onana in panchina, Camerun qualificato al 91° con Wooh

Il Camerun batte 3-2 in rimonta il Gambia e si qualifica agli ottavi di finale in Coppa d'Africa come secondo in classifica nel girone C. Con Onana in panchina, i Leoni Indomabili passano in vantaggio con Toko Ekambi. Il Gambia ribalta il risultato con Jallow e il neo-entrato Ebrima Colley, giocatore di proprietà dell'Atalanta. Sotto di un gol, a tre minuti dal novantesimo il Camerun pareggia grazie a un'autorete di Gomez e poi al primo minuto di recupero trova il gol della vittoria-qualificazione con Wooh. E non finisce qui, perché al 94° il Gambia va in rete con Sanneh, ma il Var annulla per un fallo di mano e l'arbitro lo ammonisce.



SENEGAL OK - Nell'altra partita del girone, grazie ai gol di Seck e Ndiaye, il Senegal batte 2-0 la Guinea e chiude il girone in testa a punteggio pieno con 9 punti. Il Camerun (dove gioca il centrocampista del Napoli, Zambo Anguissa) arriva secondo in classifica a quota 4 come la Guinea, terza per via di una peggiore differenza reti. Il Gambia resta ultimo con zero punti.