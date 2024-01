Coppa d'Africa: Capo Verde e Senegal agli ottavi, la Guinea inguaia il Camerun

Primi verdetti dalla Coppa d'Africa 2024: Capo Verde e Senegal si qualificano agli ottavi di finale della competizione. Nel gruppo B, la nazionale dell'attaccante della Salernitana Jovane Cabral (in campo dall'inizio) si ripete e, dopo il successo sul Ghana, schianta per 3-0 il Mozambico. Capo Verde è così primo a punteggio pieno nel girone, certo anche del 1° posto con un turno di anticipo.



Il big match del girone C si risolve con un netto 3-1 per il Senegal sul Camerun. I campioni in carica vengono trascinati da Ismaila Sarr, che segna la rete del vantaggio al 16' e offre al 71' a Diallo il pallone del raddoppio. In contropiede, arriva il gol della sicurezza con Sadio Mané, alla prima rete nella competizione. Non perfetto nell'occasione Andrè Onana, all'esordio dopo aver saltato la prima partita.



Nell’ultima sfida odierna, la Guinea (grazie alla rete di Camara) si è liberata del Gambia, issandosi a quota 4 e mettendo in serio pericolo la qualificazione del Camerun nel Gruppo C, momentaneamente 3° con un solo punto. Gambia ultimo a zero punti.