Coppa d'Africa, Costa d'Avorio-Repubblica Democratica del Congo: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Torna la Coppa d'Africa, con le semifinali. Domani, mercoledì 7 febbraio, alle 21 ore italiane, la squadra padrona di casa, la Costa d'Avorio, affronta la Repubblica Democratica del Congo, che in questa edizione, prima del successo nei quarti di finale contro la Guinea, non aveva mai vinto nei 90 minuti. Kessie e compagni, dopo l'esonero del commissario tecnico Jean-Louis Gasset, non si sono più fermati, eliminando i campioni in carica del Senegal ai rigori agli ottavi e il Mali ai quarti, dopo i tempi supplementari.



DOVE VEDERLA

La Coppa d'Africa è visibile in diretta tv in chiaro e gratis su Sportitalia. Basta sintonizzarsi sui canali 60 o 560 del digitale terrestre o sul 5060 per chi utilizza il decoder Sky. Anche per quanto riguarda la visione streaming da telefono, tablet o computer, la Coppa d'Africa 2024 si può guardare in diretta gratis su Sportitalia. Basta aprire l'app o scaricarla dallo store se non presente nel proprio cellulare per vedere in diretta tutte le partite della Coppa d'Africa. L'alternativa è quella di assistere al torneo direttamente dal sito ufficiale dell'emittente.



PROBABILI FORMAZIONI



COSTA D'AVORIO (4-2-3-1): Fofana; Singo, Ndicka, Boly, Konan; Seri, Kessie; Pepe, Fofana, Adingra; Haller



RD CONGO (4-2-3-1): M'Pasi; Kalulu, Mbemba, Inonga, Masuaku; Pickel, Moutoussamy; Elia, Bongonda, Wissa; Bakambu