Coppa d'Africa, ecco la top 11 scelta dalla Federazione: Kessié, Lookman e... la scelta su Osimhen

La vittoria dei padroni di casa della Costa d'Avorio ha chiusa la Coppa d'Africa 2024. Gli ivoriani hanno avuto la meglio della Nigeria in finale e si sono aggiudicati il loro terzo titolo continentale. Scontato che molti di questa squadra facciano parte di quella scelta dalla Federazione africana come top 11 della competizione.



PRESENTI E ASSENTI - Tanti gli esclusi eccellenti, a partire da Victor Osimhen. L'attaccante del Napoli e fresco vincitore del Pallone d'oro africano ha segnato un solo gol e ha fatto posto al suo compagno di squadra Lookman, l'unico giocatore della Serie A presente nella top 11 della Coppa d'Africa. Ecco come giocherebbe.



Portiere: Ronween Williams (Sudafrica)

Difensori: Ola Aina (Nigeria) Troost-Ekong (Nigeria) Chancel Mbemba (Repubblica Democratica del Congo) Ghislain Konan (Costa d'Avorio);

Centrocampisti: Teboho Mokoena (Sudafrica) Jean Michael Seri (Costa d'Avorio) Franck Kessié (Costa d'Avorio);

Attaccanti: Yoane Wissa (Repubblica Democratica del Congo), Emilio Nsue (Guinea Equatoriale), Ademola Lookman (Nigeria)

Allenatore: Emerse Faé (Costa d'Avorio)