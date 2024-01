Coppa d'Africa: esordio vincente per la Costa d'Avorio, come sono andati gli 'italiani'

Non ha tradito la Costa d’Avorio nella partita inaugurale della Coppa d’Africa 2024. La formazione padrona di casa si è imposta per 2-0 sulla Guinea-Bissau grazie alla rete in apertura di primo tempo dell’ex centrocampista dell’Udinese Seko Fofana e al raddoppio nella ripresa dell’attaccante di proprietà della Stella Rossa di Belgrado Jean-Philippe Krasso.



Per quanto riguarda i giocatori di Serie A impegnati, il difensore centrale della Roma Ndicka è sceso in campo dal primo minuto, mentre l’attaccante della Fiorentina Kouamé è rimasto in panchina. In campo pure l’ex milanista Kessié, l’ex Sassuolo ed Atalanta Boga e l’ex Torino Singo.