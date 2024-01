Coppa d'Africa finita per 5 della Serie A: ecco chi rientra subito

La Coppa d’Africa è già finita per 5 giocatori della Serie A che erano stati impegnati con le proprie nazionali ma che sono stati eliminati dalla rassegna continentale. Esulta a Roma Daniele De Rossi che riabbraccia Houssem Aouar, la cui Algeria si è piazzata all'ultimo posto nel Girone D



MILAN - Sollievo anche per Pioli che riabbraccia Ismael Bennacer. Il centrocampista ha disputato solo 80 minuti nel torneo e dovrà sottoporsi a nuovi controlli ma è di nuovo a disposizione del Milan.



LECCE - La squadra più contenta della fine della fase a gironi della Coppa è il Lecce che ritrova tutti e tre i suoi africani. In Salento torna Ahmed Touba, zero minuti giocati con l’Algeria, Hamza Rafia. andato in gol con la Tunisia, e Lameck Banda, solo due punti con il suo Zambia.