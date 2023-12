Tra le favorite per la vittoria finale, di seguito i convocati della Nigeria per la Coppa d'Africa che si disputerà tra gennaio e febbraio in Costa d'Avorio. Presente Osimhen ma sono tanti gli 'italiani', ecco la lista.



Portieri: Stanley Nwabili, Francis Uzoho, Leke Ojo;



Difensori: William Troost-Ekong, Bright-Osayi Samuel, Ola Aina, Zaidu Sanusi, Bruno Onyemaechi, Semi Ajayi, Calvin Bassey, Chidozie Awaziem, Kenneth Omeruo;



Centrocampisti: Wilfried Ndidi, Raphael Onyedika, Joe Aribo, Frank Onyeka, Alex Iwobi;



Attaccanti: Kelechi Iheanacho, Samuel Chukwueze, Moses Simon, Ademola Lookman, Victor Osimhen, Victor Boniface, Ahmed Musa, Sadiq Umar.