Coppa d'Africa: i risultati di oggi e i giocatori della Serie A in campo

Nuovi debutti in Coppa d'Africa, dove alcune nazionali sono scese in campo oggi per la prima volta. Buon esordio per il Senegal di Mané e Koulibaly, che vince 3-0 contro il Gambia grazie al gol di Gueye del Marsiglia e alla doppietta del 2004 del Metz Lamine Camara. La Guinea ferma il Camerun sull'1-1 - titolare e in campo per 90 minuti il napoletano Anguissa - e stesso risultato anche tra Algeria e Angola in una sorta di derby della Serie A tra Luvumbo e Bennacer, sostituito da Aouar negli ultimi dieci minuti della partita.