Coppa d'Africa, il clamoroso caso del Mali: due giocatori in campo con la malaria!

Passi l’eliminazione arrivata nei quarti di finale di Coppa d’Africa per mano della Costa d’Avorio padrona di casa e grande favorita per la conquista del torneo, arrivata peraltro dopo essersi trovato in vantaggio e incassando il gol della sconfitta nel recupero del secondo tempo supplementare per mano di Oumar Diakité. Ciò che però sta scatenando le polemiche attorno al ct del Mali Eric Chelle in queste ore è soprattutto la clamorosa confessione fatta nel post-partita a proposito delle condizioni fisiche nelle quali avrebbero giocato il centrocampista del Tottenham Yves Bissouma e il difensore del Tolosa Moussa Diarra.



NON E' GRAVE - I due calciatori sono stati mandati in campo nonostante fossero positivi al virus della malaria: "Sapete che Yves e Moussa soffrivano di malaria, come emerso dagli esami del sangue. Ma non è così grave perché chi è nato in Africa occidentale è “abituato”, poteva giocare. Per Moussa è la prima volta che contrae la malattia. Era anche la prima volta che Diarra contraeva la malaria, quindi ha iniziato un po’ di allenamento leggero, ma è stato seguito con molta attenzione. In ogni caso non c’è focolaio né altro pericolo".



LE RAGIONI DEL CT - Il commissario tecnico del Mali ha ritenuto di non escludere i due calciatori dalla lista dei convocati dopo che il medico non aveva riscontrato rischi di contagio per il resto della squadra. Questo perché la malaria non si trasmette attraverso un contagio interumano diretto, ma solo a causa della puntura di zanzare infette. Una situazione destinata comunque ad alimentare il dibattito, anche se la Costa d’Avorio ha già archiviato la sfida, partita in salita con l’espulsione di Kossounou nel finale di primo tempo e andando sotto per effetto della rete del maliano Dorgeles. Il pari al 90° di Adingra ha prolungato la partita ai tempi supplementari, nei quali ad un passo dai calci di rigore Diakité ha trovato la giocata decisiva che vale la semifinale di mercoledì 7 febbraio (ore 21) contro la Repubblica Democratica del Congo.