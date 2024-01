Coppa d'Africa, il ct della Tanzania squalificato per 8 partite e sospeso dalla federazione: cos'è successo

La Coppa d'Africa è il torneo delle emozioni e delle sorprese. Anche stavolta. Quello che è successo alla Tanzania probabilmente non ha precedenti.. Il motivo è legato ad alcune dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa durante la quale aveva accusato il Marocco di condizionare le scelte della federazioni. Una provocazione che la CAF non ha accettato, squalificando così l'allenatore per otto partite.- In conseguenza di questa decisione, la federcalcio della Tanzania ha deciso di sospendere l'allenatore: "La Confederazione Africana di Calcio (CAF) ha squalificato l'allenatore della nazionale (Taifa Stars), Adel Amrouche, per otto partite. La sanzione è stata emessa ieri dalla commissione disciplinare della CAF, in seguito alla denuncia presentata dalla federcalcio marocchina (FRMF) contro l'allenatore Amrouche. L'FRMF si è lamentata dell'allenatore per le sue dichiarazioni, secondo cui il Marocco influenzerebbe la CAF nell'organizzazione delle partite e nella designazione degli arbitri.".- Al suo posto la Tanziania ha nominato Hemed Morocco come nuovo ct.di Regragui, tra i marcatori anche il centrocampista del Marsiglia Ounahi in passato accostato anche a club italiani. La Tanziania è inseita nel gruppo F, insieme a Zambia, Marocco e Congo.