Coppa d'Africa: il gol di Hakimi non basta al Marocco, il Sud Africa travolge la Namibia

Prosegue la Coppa d'Africa, che oggi è scesa nuovamente in campo con tre match validi per la fase a gironi. Impegnate le squadre del gruppo E e del gruppo F.



Si apre con Marocco-Repubblica Democratica del Congo, in scena alle 15. Firma il vantaggio della squadra di Walid Regragui una vecchia conoscenza della Serie A: l'ex Inter Achraf Hakimi colpisce al volo il cross di Hakim Ziyech e fa 1-0. Il pareggio del Congo arriva al 76', con Mvumpa che si iscrive all'1-1 finale. Stesso risultato nell'altra sfida del girone F tra Zambia e Tanzania (gol dell'attaccante del Leicester Patson Daka e di Msuva), al via alle 18. Leggendo ora la classifica si vede il Marocco al comando a 4 punti, poi il Congo a 2, lo Zambia a 2 e la Tanzania a 1. Tutto ancora in gioco per la qualificazione, si deciderà nell'ultimo match.



Infine, per quanto riguarda il gruppo E, si sono scontrate Sud Africa e Namibia. Crolla il fortino namibiano che dopo la vittoria contro la Tunisia si inchina per 4-0 allo strapotere sudafricano. In gol Tau, Zwane (doppietta) e Meseko. Volgendo lo sguardo alla classifica, a parità di partite guida il Mali a 4 punti, seguito da Sud Africa a 3, Namibia a 3 e Tunisia a 1.