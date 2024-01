Coppa d’Africa, Marocco e Senegal in pole per il trionfo. Osimhen sfida Salah per il titolo di capocannoniere

Tutto pronto per la trentaquattresima edizione della Coppa d’Africa, che prenderà il via domani con la sfida tra la Guinea-Bissau e la Costa d’Avorio, Paese ospitante. Ai nastri di partenza, nelle previsioni, la favorita a quota 6 per portare a casa il trofeo è il Marocco, che si è distinto nell’ultimo Mondiale arrivando sino alle semifinali. Le altre squadre seguono a poca distanza nelle quote. In lavagna tra 6,75 e 7 c’è il Senegal di Manè e Koulibaly, detentore della coppa, mentre si sale a 7,25 per l’Algeria di Bennacer e Aouar e a 7,50 per i padroni di casa della Costa d’Avorio, in cui militano Ndicka e Kouamè. Offerto a 9, invece, il trionfo della Nigeria, che sarà guidata dal tandem d’attacco made in Italy formato da Lookman e Osimhen. Per quest’ultimo si profila un altro duello individuale con Salah, dopo il testa a testa vinto dal nigeriano per il premio di miglior giocatore africano del 2023. Per i bookmakers saranno loro due a contendersi il titolo di capocannoniere della Coppa d’Africa: parte leggermente avanti a 7 l’esterno del Liverpool, insegue a 8 il centravanti del Napoli.