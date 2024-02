Coppa d’Africa: Nigeria e Costa d'Avorio favorite nelle semifinali. Super Eagles campioni a quota 2.20

Nigeria-Sudafrica (ore 18:00) e Costa d’Avorio-Repubblica Democratica del Congo (ore 21:00) sono le semifinali della Coppa d’Africa 2024 e i due verdetti di questa sera sveleranno quali nazionali si contenderanno il titolo nella finalissima di domenica.



Ultime e decisive emozioni nel torneo continentale che dopo l'eliminazione di Marocco e Senegal ha due grandi favorite. Lookman, in gran forma, e Osimhen potrebbero guidare le Super Eagles verso un successo che manca dal 2013 e sulla lavagna scommesse la Nigeria è in prima fila per la vittoria a quota 2.20, ma la Costa d'Avorio è molto vicina a 3 volte la posta scommessa. Dietro ci sono le due sorprese del pacchetto semifinaliste, ma entrambe con qualche chance di conquistare la Coppa: la Repubblica Democratica del Congo è proposta campione a quota 6.00 e il Sudafrica è di poco dietro a 7.00.



Il prossimo step è però quello delle semifinali. La Nigeria dopo aver eliminato l’Angola ai quarti, trascinata ancora una volta da Lookman alla terza rete consecutiva nel torneo, parte nettamente favorita contro i Bafana Bafana sudafricani: segno 1 a 1.61, pareggio a 3.50 e segno 2 a 6.25. Situazione diversa e maggiore equilibrio nei pronostici sull'altra semifinale. La Costa D´Avorio di Christian Kouamé e Evan Ndicka ha speso molto energie contro il Mali, ma non è stato facile neanche per il Congo superare la Guinea. Gli ivoriani sono davanti nei pronostici a 2.17, a 2.90 il pareggio, a 3.75 il segno 2.