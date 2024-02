Coppa d'Africa, Nigeria-Sudafrica: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Torna la Coppa d'Africa, domani alle 18 ore italiane la grande favorita del torneo, la Nigeria, affronta il Sudafrica. Le Super Aquile, che hanno recuperato Osimhen, dopo aver pareggiato 1-1 con la Guinea Equatoriale, hanno sempre vinto: contro Costa d'Avorio (1-0) e Gunea Bissau (1-0) nella fase a gironi, contro il Camerun (2-0) negli ottavi e contro l'Angola (1-0) nei quarti. Di fronte i Bafana Bafana, arrivati al penultimo atto dopo aver eliminato il Marocco (2-0) e vinto ai rigori contro Capo Verde.



DOVE VEDERLA

La Coppa d'Africa è visibile in diretta tv in chiaro e gratis su Sportitalia. Basta sintonizzarsi sui canali 60 o 560 del digitale terrestre o sul 5060 per chi utilizza il decoder Sky. Anche per quanto riguarda la visione streaming da telefono, tablet o computer, la Coppa d'Africa 2024 si può guardare in diretta gratis su Sportitalia. Basta aprire l'app o scaricarla dallo store se non presente nel proprio cellulare per vedere in diretta tutte le partite della Coppa d'Africa. L'alternativa è quella di assistere al torneo direttamente dal sito ufficiale dell'emittente.



PROBABILI FORMAZIONI



NIGERIA (3-4-2-1): Nwabali; Ajayi, Troost-Ekong, Basey, Sanusi, Aina; Onyeka, Iwobi; Lookman, Simon; Moffi



SUDAFRICA (4-2-3-1): Williams; Mudau, Kekana, Mvala, Modiba; Sithole, Mokoena; Morena, Zwane, Tau; Makgopa