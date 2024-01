Coppa d'Africa, Osimhen gol ma la Nigeria parte male: 1-1 con la Guinea Equatoriale

Comincia bene per Osimhen e male per la Nigeria la Coppa d'Africa 2024. Le Golden Eagles steccano la prima e pareggiano 1-1 con la Guinea Equatoriale nel match del primo turno del Gruppo A.



All'Olympic Stadium "Alassane Ouattara" di Ebimpé passano in vantaggio gli sfavoriti, con Iban Salvador al 36' su assist di Machin. Al 38' ci pensa il solito Victor. Stacco di testa e tap in a porta vuota dell'attaccante del Napoli. Nella ripresa il risultato non cambia nonostante l'ingresso di Chukwueze e anche a causa di un grosso errore di Osimhen che si mangia il raddoppio. Nel girone la Costa d'Avorio prende così già il largo, mettendosi a +2. Continua quindi il momento no del bomber nigeriano tra incomprensioni con i procuratori dei compagni di squadra (vedasi la querelle con Kvaratskhelia) e le voci dalla Spagna che lo accostano di nuovo al Real Madrid.