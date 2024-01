Coppa d'Africa: prima storica vittoria per la Namibia, ok Mali e Burkina Faso

Arriva la prima storica vittoria della Namibia in Coppa d’Africa. L’1-0 ottenuto contro la Tunisia (formazione partecipante agli ultimi Mondiali in Qatar, il che rende ancora più prestigiosa l’affermazione) ha sancito, infatti, il primo successo in tutta la storia del calcio namibiano nella competizione continentale. A siglare la storica rete ci ha pensato Deon Hotto, giocatore degli Orlando Pirates.



LE ALTRE GARE - Nelle altre sfide, il Mali (sempre nel Gruppo E) ha sconfitto il Sudafrica per 2-0 (rete di Traore e Sinayoko), mentre nel Girone D il Burkina Faso ha superato la Mauritiana per 1-0, con il gol di Traore su rigore al 96’.