Coppa d'Africa tocca a Osimhen: probabili formazioni e dove vedere Nigeria-Guinea Equatoriale

Prima giornata della Coppa d'Africa 2023 e questa volta tocca alla Nigeria scendere in campo a partire dalle 15 di domenica 14 gennaio per affrontare, presso lo Stade Olympique Alassane Ouattara di Abidjan la Guinea Equatoriale. Questa sarà la seconda partita del gruppo A dopo il match d'esordio Costa d'Avorio-Guinea Bissau. Grande attesa per le Super Aquile di Osimhen, Chukwueze e Lookman che nonostante l'infortunio di Boniface rimangono fra le favorite per la vittoria finale. Machin del Monza può essere invece la sorpresa fra gli Nzalang Nacional.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Nigeria-Guinea Equatoriale, calcio d'inizo alle ore 15 di domenica 14 gennaio, sarà visibile in diretta tv in chiaro su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre. In streaming su smartphone, tablet e pc sarà invece trasmessa tramite l'app e il sito di riferimento di Sportitalia.



PROBABILI FORMAZIONI

NIGERIA (4-4-2) Uzoho; Sanusi, Troost-Ekong, Omeruo, Ola Aina; Chukwueze, Onyeka, Iwobi, Simon; Lookman, Osimhen.

GUINEA EQUATORIALE (4-3-3) Owono; Ndong, Coco, E.Obiang, Akapo; Machin, Ganet, Bikoro; Miranda, Nsue, Salvador.