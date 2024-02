Coppa d'Africa, tutti i giocatori rientrati nei rispettivi club in Serie A, da Anguissa a Zito

La Coppa d'Africa è giunta alla sua fase finale, con i quarti in corso di svolgimento; via via le squadre italiane stanno riaccogliendo tutti i giocatori le cui nazionali vengono eliminate, anche a sorpresa in certi casi, come nel caso dell'Algeria di Bennacer che è tornato a disposizione del Milan anche se con un piccolo infortunio.



La gallery che vi proponiamo è l'occasione di consultare, squadra per squadra, quali giocatori sono rientrati e dunque sono disponibili e quali invece potrebbero rimanere in Costa d'Avorio ancora un'altra settimana, dato che disputare le semifinali dà l'accesso a una tra finale e finalina.